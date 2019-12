Ballymena Churches Bowling League

IN the Ballymena and District Churches Bowling League Cullybackey Methodist played a 4-1 home win over Glenwherry.

Match details -

Cullybackey Methodist ... (4) 43

Glenwherry...................... (1) 33

T Rock 13 D McIlwaine 7

D Smyth 13 A Bonnar 2

N Laverty 13 K McIlwaine 8

W Reid 4 S McIlwaine 16

Connor ............................(3.5) 37

Cuningham A................. (1.5) 33

N Garrett 11 J Calderwood 3

W Fullerton 8 L McIlroy 7

D Elliott 8 S McKee 13

D Duncan 10 D Reid 10

B’Mena Methodist............. (5) 55

K’Murris Carnlea .............. (0) 20

M Arbuthnot 7 H McCullough 5

T Dillon 16 D McCullough 9

J Simms 19 W Crawford 2

A Bacon 13 D McCullough 4

Glenwherry .......................(2) 28

2nd Broughshane ..............(3) 31

A Bonnar 10 I Montgomery 9

D McIlwaine 9 J Montgomery 7

S McIlwaine 3 C Turtle 8

K McIlwaine 6 M Montgomery 7

St Patrick’s B’Mena ........(4.5) 42

1st Broughshane ...........(0.5) 29

P Martin 14 G McCarthy 4

R Kernohan 9 J Gaston 8

D McCullough 10 C Wilson 8

D McLaughlin 9 A Hunter 9

2nd Broughshane ...........(4.5) 51

Harryville ........................(0.5) 31

C Turtle 13 A Agnew 13

J Montgomery 15 R Law 9

I Montgomery 12 J Patterson 3

M Montgomery 11 A Lowry 6

Clough........................... (3.5) 36

Cuningham B................. (1.5) 31

D. Turtle 15 J Kerr 7

S Anderson 9 H Lynn 8

D Wasson 4 A Cahoon 8

A McCrea 8 B Russell 8

League table - 1, 1st Ahoghill P 7 Pts 28.5; 2, Buckna 9 26.5; 3, Connor 8 25; 4, St Pat’ s Bmena 7 24; 5, 1st Broughshane 8 22; 6, K Murris G'ford 6 21; 7, Glenwherry 8 18.5; 8, 2nd Broughshane 7 18.5; 9, Craigs 6 16.5; 10, Harryville 9 16; 11, Clough 6 16; 12, B'Mena Meth 7 15.5; 13, Cuningham Mem B 6 14; 14, Cuningham Mem A 7 13.5; 15, K Murris Carnlea 7 12; 16, High Kirk 8 9; 17, Cbackey Meth 6 8.5